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"Продолжение привычной лживой риторики Кремля" – МИД Румынии об обвинениях Медведева

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 19:18
Дмитрий Медведев (Фото - EPA)

Заявления бывшего президента РФ Дмитрия Медведева с обвинениями в адрес Румынии – это "часть фальшивой риторики Кремля", к которой "все уже давно привыкли". Об этом сказано в официальном разъяснении для медиа, которое опубликовал МИД Румынии.

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МИД Румынии считает заявления Медведева, последовавшие за решением Совета Европы о предоставлении Молдове и Украине статуса кандидатов в члены Евросоюза, "частью привычной фальшивой риторики Кремля", которая распространялась в Молдове и до, и после начала незаконной и неоправданной агрессии России против Украины.

Реакция российского функционера, отмечает МИД, свидетельствует, судя по показанной Кремлем "высокой степени разочарования", что решение Совета Европы предоставить Молдове статус кандидата является правильным, что это поистине историческое достижение и подтверждение правильности европейской ориентации Молдовы и ее граждан.

Ранее Медведев в интервью российским пропагандистским медиа сказал, что Румыния "открыто наращивает разноформатные усилия по "легальному" поглощению" Молдовы. Он также заявил в связи с получением Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, что Молдова "может быть уверена на 100%, что не получит не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, но и вообще никаких", и намекнул, что "в Приднестровье проживают около 220 000 граждан России". 

  • 23 июня Совет Европы на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. 
  • 24 июня спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить.
  • 25 июня президент Молдовы Майя Санду сообщила, что намерена приехать с официальным визитом в Киев.
Сергей Бережной
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Дмитрий Медведев Румыния российские фейки
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