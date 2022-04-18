UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Проект договора с РФ может сократиться до пункта: "Пошли на хер с нашей земли" – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 04:19
Проект договора с РФ может сократиться до пункта:
Алексей Арестович (скриншот из видеозаписи)

Проект потенциального мирного соглашения с Россией становится все меньше по объему, по мере того как российские оккупанты совершают все больше и больше преступлений против украинского народа. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 17 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После Бучи, после Ирпеня, после вот этих попыток добить Мариуполь и сносить Мариуполь, не давать мирным жителям выбраться, после ударов по Харькову, объем проекта так называемого мирного соглашения сокращается и сокращается. В конце концов они доиграются, что он дойдет до одного пункта: "Пошли на хер с нашей земли". И на этом все", – сказал Арестович.

Он отметил, что если россияне откажутся принять проект мирного соглашения с одним пунктом, тогда все будет решаться на поле боя.

"Только у нас шансов решить это на поле боя – больше. Потому что мы на нашей земле. И потому что нам идет западная помощь, а они наскребают технику 60-х годов", – сказал советник главы ОП.

Читайте также: Зеленский: Воевать будем и 10 лет, если придется. Общество не хочет переговоров с Россией

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мирное соглашение Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 