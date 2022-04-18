Проект договора с РФ может сократиться до пункта: "Пошли на хер с нашей земли" – Арестович

Проект потенциального мирного соглашения с Россией становится все меньше по объему, по мере того как российские оккупанты совершают все больше и больше преступлений против украинского народа. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 17 апреля.

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"После Бучи, после Ирпеня, после вот этих попыток добить Мариуполь и сносить Мариуполь, не давать мирным жителям выбраться, после ударов по Харькову, объем проекта так называемого мирного соглашения сокращается и сокращается. В конце концов они доиграются, что он дойдет до одного пункта: "Пошли на хер с нашей земли". И на этом все", – сказал Арестович.

Он отметил, что если россияне откажутся принять проект мирного соглашения с одним пунктом, тогда все будет решаться на поле боя.

"Только у нас шансов решить это на поле боя – больше. Потому что мы на нашей земле. И потому что нам идет западная помощь, а они наскребают технику 60-х годов", – сказал советник главы ОП.

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Наталия Медведева

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