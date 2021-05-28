Прокуратура хочет конфисковать квартиру нардепа от Батькивщины после расследования "Схем"
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованным активом квартиры, принадлежащей народному депутату Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП.
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Отмечается, что вышеуказанный депутат в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен. Именно такой суммы ему не хватало для покупки имущества, учитывая размер его законных доходов, говорят в прокуратуре.
По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от Батькивщины Михаиле Волынце.
Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что он купил элитную квартиру на столичном Печерске, хотя денег в его декларации было недостаточно для такой покупки. По его словам, он купил новую квартиру за сбережения. Также Волынец говорил, что в нее вложилась женщина, с которой он проживает.
- По данным "Схем", нардеп продал квартиру на столичном Подоле, а приобрел – в элитной новостройке Бульвар фонтанов на Печерске. Доходов Волынца (около 1 млн грн) и сбережений ($4000) за 2019 год было недостаточно, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир.
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