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Схемы: Нардеп Волынец купил квартиру на Печерске – денег в декларации на нее не было

23.04.2021, 18:13
Схемы: Нардеп Волынец купил квартиру на Печерске – денег в декларации на нее не было - Фото
Михаил Волынец (Фото: скриншот видео Facebook/MykhailoVolynets)

Журналисты программы расследований Схемы сообщили, что нардеп фракции Батькивщина Михаил Волынец купил элитную квартиру на столичном Печерске, хотя денег в его декларации было недостаточно для такой покупки.

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Согласно декларациям нардепа, в июне 2020-го Волынец продал квартиру в Киеве площадью 83 кв. м. за 4,1 млн грн. В этом же месяце он приобрел квартиру площадью 122 кв. м за 7,6 млн грн.

По данным Схем, нардеп продал квартиру на столичном Подоле, а приобрел – в элитной новостройке Бульвар фонтанов на Печерске.

Однако, отмечают Схемы, задекларированных за 2019 год доходов Волынца (около 1 млн грн) и сбережений ($4000) было недостаточно, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир.

В комментарии Схемам Волынец заявил, что купил новую квартиру за сбережения. Также в нее вложилась женщина, с которой он проживает, утверждает нардеп.

На вопрос журналистов, почему он не указал эту женщину в декларации, депутат ответил: "Потому что мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал...Это не обязательно. Изучите закон". 

Опрошенные Схемами эксперты отмечают, что информацию о совместном проживании Волынец все же обязан был указать.

СПРАВКА. В разъяснении НАПК от 2020 года указано, что в декларацию необходимо вносить как членов семьи лиц, с которыми субъект декларирования как минимум 183 дня за год проживал, имел общий быт, права и обязанности.

Эта норма касается лиц, которые совместно проживали с субъектом декларирования, но не состояли с ним в браке, отдельно подчеркнули в НАПК.

Марк Сировой
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Михаил Волынец квартира жена расследование декларация схемы
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