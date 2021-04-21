Bihus.info утверждает, что начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе живет в квартире тещи в столичном жилом комплексе Аристократ, который фигурировал в деле Укрбуда и Нацгвардии.

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В декларации Цуцкиридзе указано, что он имеет право фактически бесплатного проживания в квартире в Киеве площадью 150 кв. м., которая принадлежит Людмиле Залужной. Bihus.info утверждает, что речь идет о купленной в 2018-м квартире в ЖК Аристократ, а Залужная – это теща полицейского.

По данным расследователей, Залужная также купила в этом ЖК хозяйственное помещение и два машиноместа, однако этого не указано в декларации Цуцкиридзе.

Bihus.info пишет, что всего теща полицейского потратила на эту недвижимость около 5 млн грн, а ее нынешняя стоимость может достигать 7 млн грн.

При этом журналисты говорят, что неясной остается происхождение средств для таких покупок. По данным реестров, Залужная никогда не занималась предпринимательством, а общаться на эту тему с Bihus.info отказалась.

В то же время сам Цуцкиридзе в письменном ответе расследователям утверждал, что его теща сначала инвестировала в другую квартиру Укрбуда в Киеве, затем выгодно ее продала и на полученные деньги купила недвижимость в ЖК Аристократ. Откуда у Залужной были деньги на первую квартиру, он не объяснил.

В Bihus.info отмечают, что ЖК Аристократ фигурировал в деле Укрбуда, в котором Нацгвардии был нанесен ущерб почти 100 млн грн.

В прошлом году по этому делу получил подозрение замглавы Офиса президента Олег Татаров. Bihus.info пишет, что Татарова называют "кумом" Цуцкиридзе, оба они родом из небольшого городка в Кировоградской области и вместе работали в правоохранительных органах.

5 марта ЦПК писал, что суд оставил в силе подозрение Татарову по делу Укрбуда, но шансов на "спасение" его кейса нет.

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Марк Сировой

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