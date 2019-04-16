Прокуратура оспорит решение об отмене аресте Шария

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Прокуратура Киева подаст апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда столицы, который ранее отменил розыск, заочный арест, отказался инициировать экстрадицию и направил на дополнительное расследование уголовное производство по делу пророссийского видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Суд не оценив доказательства в уголовном производстве, не исследовав эти доказательства, необоснованно вернул (на дополнительное расследование, - ред.). Считаем, что следствие было проведено в полном объеме, объективно. Это обычное уголовное преступление и никакой политики здесь нет", - говорят в прокуратуре.

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Ведомство намерено подять апелляцию в ближайшие два дня.

В мае 2015 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате проведения центром Миротворец спецоперации "Разводной ключ" обнаружилась причастность Шария к финансированию международного терроризма.