Прокуратура открыла производство из-за угроз жизни нардепов

Скриншот видео facebook.com/olga.stefanishina

Вчера, 15 января, прокуратура открыла уголовное производство по заявлениям двух народных депутатов об угрозах убийством в связи с их государственной и общественной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследованием займется СБУ.

Офис генпрокурора отмечает, что заявления депутатов были поданы еще в конце ноября 2019 года, однако попали на рассмотрение к сотрудникам прокуратуры, которые в этот период увольнялись (один не прошел аттестацию, другой - по собственному желанию). В прокуратуре предполагают, что в связи с увольнением эти сотрудники не смогли обеспечить должную дисциплину среди своих подчиненных, из-за чего регистрация уголовного производства затянулась.

Вчера нардеп из Голоса Александра Устинова сообщила в Facebook, что подала в суд на бездеятельность генпрокурора Руслана Рябошапки и его Офиса. В ноябре 2019 года она и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина подали заявления в прокуратуру об угрозах "отбить бошки" со стороны бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.