Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прокуратура открыла производство из-за угроз жизни нардепов

Прокуратура открыла производство из-за угроз жизни нардепов - Фото
Скриншот видео facebook.com/olga.stefanishina
16.01.2020, 14:59

Заявления об угрозах поступили еще в конце ноября, но регистрация дела затянулась из-за увольнения прокуроров

Вчера, 15 января, прокуратура открыла уголовное производство по заявлениям двух народных депутатов об угрозах убийством в связи с их государственной и общественной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследованием займется СБУ.

Офис генпрокурора отмечает, что заявления депутатов были поданы еще в конце ноября 2019 года, однако попали на рассмотрение к сотрудникам прокуратуры, которые в этот период увольнялись (один не прошел аттестацию, другой - по собственному желанию). В прокуратуре предполагают, что в связи с увольнением эти сотрудники не смогли обеспечить должную дисциплину среди своих подчиненных, из-за чего регистрация уголовного производства затянулась.

Вчера нардеп из Голоса Александра Устинова сообщила в Facebook, что подала в суд на бездеятельность генпрокурора Руслана Рябошапки и его Офиса. В ноябре 2019 года она и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина подали заявления в прокуратуру об угрозах "отбить бошки" со стороны бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.

  • 27 ноября во время заседания комитета Рады по вопросам здоровья нации Чумак сказал фразу, которая была воспринята нардепами как угроза, инцидент попал на видео.
Напишите нам
александр чумак Александра Устинова Офис генпрокурора
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 