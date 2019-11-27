"Сейчас бошки отобью". Советник Скалецкой оскандалился: видео

Сегодня, 27 ноября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором представляли законопроект №2089 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан), на видео записали реплику присутствовавшего там экс-советника министра здравоохранения Александра Чумака. Видео опубликовала в Facebook одна из авторов законопроекта Ольга Стефанишина.

"Давайте начинайте, а то я щас им бошки отобью", - сказал Чумак.

Стефанишина сообщает, что он сказал это, когда она представила законопроект о снижении цен на лекарства в Украине.

"Это так бывший работник (или до сих пор работник?) фармацевтической компании, который неизвестно что делает в зале комитета, сидя рядом с заместителем министра Андреем Семиволосом, указывает, что надо делать с авторами законопроекта (то есть мной и Александрой Устиновой). И дает команду дистрибьюторам и фармпроизводителям "валить" наш законопроект, - написала Стефанишина. - …Наверное, поэтому Комитет сегодня провалил наш законопроект 2089 и будет рекомендовать Совету отправить его на доработку-то есть в утиль".

Чумак - совладелец фармацевтической компании Интерхим, был советником главы Государственной службы лекарственных средств Михаила Пасечника (уволен с должности в марте 2015 г).

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