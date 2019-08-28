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Олег Петренко рассказал, почему отказался возглавить Минздрав

Олег Петренко рассказал, почему отказался возглавить Минздрав - Фото
Олег Петренко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
28.08.2019, 19:47

"В ходе разговора с президентом пришли к выводу, что я буду сейчас полезнее на посту главы НСЗУ", - сказал он

Руководитель Национальной службы здоровья (НСЗУ) Олег Петренко отказался от предложения возглавить Министерство здравоохранения. Это подтвердили в пресс-службе Национальной службы здоровья.

Официальная версия - максимальную пользу реформе здравоохранения Петренко принесет, если останется во главе НСЗУ.  Собеседник LIGA.net,  близкий к Офису президента, рассказал, что Петренко и ОП не смогли договориться о принципе назначения заместителей:  глава НСЗУ настаивал на самостоятельном выборе замов, в ОП ему предлагали выбрать самостоятельно только половину заместителей. 

"У нас действительно состоялась встреча с президентом. Во время нее обсуждался ряд вопросов дальнейшего развертывания изменений в сфере здравоохранения. Руководство государства заинтересовано в том, чтобы система продолжала движение в сторону удовлетворения потребностей пациента. Мне было предложено рассмотреть возможность возглавить Министерство здравоохранения", - передает слова Петренко пресс-служба НЗСУ.

Однако, по его словам, в ходе разговора с Владимиром Зеленским стороны пришли к общему выводу, что задача провести первые изменения в ближайшие два года будет стоять именно перед НЗСУ. "Поэтому было принято решение, что я буду сейчас полезнее на посту главы НСЗУ", - сказал Петренко.

Собеседник близкий к ОП говорит, что камнем преткновения стал вопрос распределения заместителей. Петренко предложили выбрать себе двух заместителей, а остальные якобы были креатурами будущего главы комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого. Петренко с этим не согласился.

Впрочем, в комментарии LIGA.net Петренко опроверг информацию о навязывании заместителей: "Нет, это неправда. Замов не обговаривали. Давали возможность самому сформировать команду, по крайней мере, на словах".

На вечер 28 августа в числе претендентов на должность главы Минздрава были  Максим Степанов, Ольга Голубовская и Александр Чумак.

Основной претендент Максим Степанов - бывший глава Одесской облгосадминистрации и директор полиграфкобмината "Украина", которого в конце своей каденции со скандалом уволил пятый президент Петр Порошенко.

Чумак был советником главы Государственной службы лекарственных средств Михаила Пасечника (уволен с должности в марте 2015 г).

Голубовская - главный внештатный инфекционист Минздрава и советник Раисы Богатыревой.

22 августа новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия заявил, что шансы остаться во власти есть у и.о. главы Минздрава Уляны Супрун и министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Олег Петренко минздрав максим степанов александр чумак
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