Конфликт в Минздраве. Заместитель Скалецкой подал в отставку

Михаил Загрийчук (скриншот с видео Еспресо)

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук сообщил о своей отставке с занимаемой должности. Об этом он написал на странице в Facebook.

Подводя итоги работы в Министерстве, Загрийчук отметил, что это были "трудные, но крутые времена".

Позже увольнение замминистра на брифинге подтвердил премьер Алексей Гончарук. "Мы действительно приняли решение, чтобы удовлетворить заявление Михаила. Он прекращает работу в команде министра", - сказал он.

По словам Гончарука, рассмотрение вопроса об увольнении инициировала глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

В середине сентября в Минздраве возник конфликт из-за кадровой политики нового руководства, в результате которого работа министерства была фактически заблокирована.

возник конфликт работа министерства была фактически заблокирована. Сообщалось, что Загрийчук якобы предложил написать заявление об увольнении гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Та от предложения отказалась. После этого он, по данным СМИ, решил собрать работников директората и обсудить отставку Сухоруковой.

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