Конфликт в Минздраве. Заместитель Скалецкой подал в отставку

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук сообщил о своей отставке с занимаемой должности. Об этом он написал на странице в Facebook.
Подводя итоги работы в Министерстве, Загрийчук отметил, что это были "трудные, но крутые времена".
Позже увольнение замминистра на брифинге подтвердил премьер Алексей Гончарук. "Мы действительно приняли решение, чтобы удовлетворить заявление Михаила. Он прекращает работу в команде министра", - сказал он.
По словам Гончарука, рассмотрение вопроса об увольнении инициировала глава МОЗ Зоряна Скалецкая.
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