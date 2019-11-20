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Конфликт в Минздраве. Заместитель Скалецкой подал в отставку

Конфликт в Минздраве. Заместитель Скалецкой подал в отставку - Фото
Михаил Загрийчук (скриншот с видео Еспресо)
20.11.2019, 17:17

По словам премьера, Кабмин поддержал отставку замглавы МОЗ

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук сообщил о своей отставке с занимаемой должности. Об этом он написал на странице в Facebook.

Подводя итоги работы в Министерстве, Загрийчук отметил, что это были "трудные, но крутые времена".

Позже увольнение замминистра на брифинге подтвердил премьер Алексей Гончарук. "Мы действительно приняли решение, чтобы удовлетворить заявление Михаила. Он прекращает работу в команде министра", - сказал он.

По словам Гончарука, рассмотрение вопроса об увольнении инициировала глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

  • В середине сентября в Минздраве возник конфликт из-за кадровой политики нового руководства, в результате которого работа министерства была фактически заблокирована.
  • Сообщалось, что Загрийчук якобы предложил написать заявление об увольнении гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Та от предложения отказалась. После этого он, по данным СМИ, решил собрать работников директората и обсудить отставку Сухоруковой.

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михаил загрийчук минздрав отставка замминистра
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