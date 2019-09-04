Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Скалецкая пояснила, почему работает с экс-советником Богатыревой

Скалецкая пояснила, почему работает с экс-советником Богатыревой - Фото
Зоряна Скалецкая (скриншот из стрима Радио Свобода)
04.09.2019, 12:15

Конфликта интересов новая глава Минздрава в таком сотрудничестве не видит, как и в работе с совладельцем фармкомпании

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства", - сказала она.

Министр подчеркнула, что у Чумака будут полномочия только по формированию политики, а не по принятию решений, касающихся каких-либо привилегий.

Читайте также: Супрун успокоила Скалецкую: Никто не готовит "медицинский путч"

Ольгу Голубовскую, которая работала при Богатыревой, глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности.

"Никакого конфликта, раздутого в медиа... Я не увидела его вчера при разговоре", - сказала она.

Вся работа ее заместителей, подчеркнула Скалецкая, будет вестись по поручениям министра - без самовольных желаний: "Если кто-то из них будет делать что-то вне поручения министра, это будет вопрос о том, что происходит саботаж".

Говоря о советниках, она отметила, что многих из этих людей знает давно, и считает, что эти люди "нужны сейчас, предоставить информацию и максимальную поддержку".

Читайте также: Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение

Напишите нам
раиса богатырева александр чумак Зоряна Скалецкая Интерхим Ольга Голубовская
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 