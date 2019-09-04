Скалецкая пояснила, почему работает с экс-советником Богатыревой

Зоряна Скалецкая (скриншот из стрима Радио Свобода)

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства", - сказала она.

Министр подчеркнула, что у Чумака будут полномочия только по формированию политики, а не по принятию решений, касающихся каких-либо привилегий.

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Ольгу Голубовскую, которая работала при Богатыревой, глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности.

"Никакого конфликта, раздутого в медиа... Я не увидела его вчера при разговоре", - сказала она.

Вся работа ее заместителей, подчеркнула Скалецкая, будет вестись по поручениям министра - без самовольных желаний: "Если кто-то из них будет делать что-то вне поручения министра, это будет вопрос о том, что происходит саботаж".

Говоря о советниках, она отметила, что многих из этих людей знает давно, и считает, что эти люди "нужны сейчас, предоставить информацию и максимальную поддержку".

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