Супрун успокоила Скалецкую: Никто не готовит "медицинский путч"

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

В первый рабочий день нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой ее предшественница Уляна Супрун пожелала ей сил "продолжать системные изменения" в отрасли и дала несколько советов. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Вас точно уже запугивают, что министерство переполнено "людьми Супрун", которые готовят медицинский путч. Это не так. Мы активно готовили всех сотрудников к цивилизованной передаче власти и продолжению служения украинскому народу", - пишет она.

Супрун предупредила: "Не позволяйте навязывать себе заместителей, которые не соответствуют критериям добропорядочности и имеют за спиной историю компромиссов со злом".

Также она отметила, что в директорат, который занимается разработкой политик Минздрава, "очень тщательно" подбирали сотрудников, и "очень важно" не нагружать их другими делами.

На производительность Минздрава, пишет она, "существенно влияет" нынешнее состояние зданий, IT-инфраструктуры, техники и канцелярии, призвав преемницу "попробовать найти решение с Минфином".

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