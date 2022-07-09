Прокуратура подтвердила медиа уничтожение в ГБР материалов расследований. ГБР это отрицает

Офис генерального прокурора подтвердил журналистам издания Current Time, что ряд материалов уголовных дел действительно был уничтожен ГБР и что прокуратура не давала разрешения на их уничтожение. Госбюро расследований ранее эти данные опровергало.

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Редакция Current Time (совместный медиапроект Голоса Америки и Radio Free Europe/Radio Liberty) получила ответ на запрос из Офиса генерального прокурора, в котором говорится, что "отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых совершается прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не давалось согласие на уничтожение этих материалов".

Ранее издание сообщило, что в день начала полномасштабного вторжения России спецслужбы уничтожали важные документы, которые могли попасть в руки врага, в том числе секретные материалы уголовных производств "особой важности".

По данным издания, среди них были материалы расследований о "харьковских соглашениях", о деятельности Виктора Януковича и его сообщников, об "обнищании армии" до 2014 года, "угольного дела" Виктора Медведчука и другие документы.

Журналисты Current Time утверждают, что получили копию внутреннего документа спецслужб, в котором описывается, кто и как решил уничтожить секретные материалы резонансных производств.

Журналисты подчеркивают, что "не могут утверждать, что уничтожение этих документов является преступлением".

Госбюро расследований 8 июля опубликовало заявление, что публикации про якобы уничтожение ГБР в начале полномасштабного вторжения России в Украину серии резонансных уголовных производств "не соответствуют действительности и носят откровенно манипулятивный характер".

23 июня началось рассмотрение в суде обвинений против арестованного нардепа Виктора Медведчука.

Сергей Бережной

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