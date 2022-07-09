UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прокуратура подтвердила медиа уничтожение в ГБР материалов расследований. ГБР это отрицает

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 08:50
Прокуратура подтвердила медиа уничтожение в ГБР материалов расследований. ГБР это отрицает - Фото
Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба ГБР)

Офис генерального прокурора подтвердил журналистам издания Current Time, что ряд материалов уголовных дел действительно был уничтожен ГБР и что прокуратура не давала разрешения на их уничтожение. Госбюро расследований ранее эти данные опровергало

 Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Редакция Current Time (совместный медиапроект Голоса Америки и Radio Free Europe/Radio Liberty) получила ответ на запрос из Офиса генерального прокурора, в котором говорится, что "отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых совершается прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не давалось согласие на уничтожение этих материалов".

Ранее издание сообщило, что в день начала полномасштабного вторжения России спецслужбы уничтожали важные документы, которые могли попасть в руки врага, в том числе секретные материалы уголовных производств "особой важности".

По данным издания, среди них были материалы расследований о "харьковских соглашениях", о деятельности Виктора Януковича и его сообщников, об "обнищании армии" до 2014 года, "угольного дела" Виктора Медведчука и другие документы.

Журналисты Current Time утверждают, что получили копию внутреннего документа спецслужб, в котором описывается, кто и как решил уничтожить секретные материалы резонансных производств.

Журналисты подчеркивают, что "не могут утверждать, что уничтожение этих документов является преступлением".

Госбюро расследований 8 июля опубликовало заявление, что публикации про якобы уничтожение ГБР в начале полномасштабного вторжения России в Украину серии резонансных уголовных производств "не соответствуют действительности и носят откровенно манипулятивный характер".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
журналистское расследование госбюро расследований Офис генпрокурора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 