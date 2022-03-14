Прокуратура России пригрозила западным компаниям арестами руководства – WSJ

Российская прокуратура пригрозила ряду западных компаний, в частноти McDonald's, P&G, Coca-Cola и IBM, арестами корпоративных лидеров и конфискацией имущества за выход из страны и критику власти. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собеседников.

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"На прошлой неделе прокуроры вынесли предупреждения компаниям, в их числе Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM и владельцу KFC Yum Brands. Звонки, письма и визиты cодержали угрозы подать в суд на компанию и конфисковать активы, включая товарные знаки", – сообщают собеседники WSJ.

Угрозы от прокуратуры России были адресованы компаниям из разных отраслей, включая IT, продукты питания, бренды одежды и банковскую деятельность.

Такие "предупреждения" побудили как минимум одну из компаний ограничить общение между своим российским бизнесом и материнской компанией, опасаясь, что электронные письма или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены.

Анна Чуданова

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