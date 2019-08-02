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Прокуратура сообщила, какие нарушения были на округе Балоги

Прокуратура сообщила, какие нарушения были на округе Балоги - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)
02.08.2019, 20:54

По данным следствия, члены избирательной комиссии выдавали бюллетени тем, кто не имел права их получать. О подозрении объявили пятерым людям

Члены участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №69, на котором прошел Виктор Балога, действуя по предварительному сговору, выдавали во время голосования на парламентских выборах бюллетени лицам, которые не имели права их получать. Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

Пятерым членам комиссии уже сообщили о подозрении. Они, по данным следствия, выдали бюллетени за граждан, которые в день голосования находились за границей. В целом, как уточняется, незаконно выдали более 90 бюллетеней.

Как сообщалось ранее, Балога потребовал пересчета голосов на 69-м округе. Однако 27 июля ЦИК отменила пересчет голосов на всех участках округа. Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах.

1 августа глава ЦИК сообщила, что по этому округу продолжаются судебные разбирательства: там снова требуют пересчета голосов.

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выборы Виктор балога
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