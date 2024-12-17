Прокуратура США обвинила информатора ФБР во лжи в отношении Байденов и Burisma

Александр Смирнов предстал перед судом в Лас-Вегасе 16 декабря, заседание прошло в закрытом режиме. Ему грозит до 25 лет тюрьмы

Хантер Байден (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Прокуратура США обвинила информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова в предоставлении ложных показаний и фальсификации документов, передает Associated Press. Ранее он утверждал, что американский президент Джо Байден и сын Хантер получали взятки от украинской энергетической компании Burisma.

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Смирнов предстал перед судом в Лас-Вегасе 16 декабря, заседание прошло в закрытом режиме.

В обвинительном заключении прокуратуры отмечено, что в июне 2020 года Смирнов, ныне находящийся под арестом, предоставил ФБР ложную информацию. Он утверждал, что предприниматели, связанные с компанией Burisma, заплатили Байденам $5 млн в 2015-2016 годах. Как утверждал Смирнов, Хантеру платили, чтобы он из-за отца защищал компанию от юридических проблем.

По мнению прокурора, действия информатора ФБР имели политическую мотивацию, а республиканцы давили на бюро с требованием обнародовать внутренние отчеты по его заявлениям. Смирнову грозит до 25 лет заключения.

СПРАВКА Хантер Байден входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holding. Владельцем Burisma в то время бывший министр экологии и природных ресурсов Хантер Байден входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holding. Владельцем Burisma в то время бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский . В 2014 году Генпрокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. Следствие считало, что предприятия под его контролем незаконно получили доступ к нефтегазовым месторождениям в 2003-2004 годах (когда он возглавлял Госкомитет природных ресурсов) и в 2010-2012 годах (во время его руководства Минэкологии). В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года по давлению Байден Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.