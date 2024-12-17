Прокуратура США обвинила информатора ФБР во лжи в отношении Байденов и Burisma
Прокуратура США обвинила информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова в предоставлении ложных показаний и фальсификации документов, передает Associated Press. Ранее он утверждал, что американский президент Джо Байден и сын Хантер получали взятки от украинской энергетической компании Burisma.
Смирнов предстал перед судом в Лас-Вегасе 16 декабря, заседание прошло в закрытом режиме.
В обвинительном заключении прокуратуры отмечено, что в июне 2020 года Смирнов, ныне находящийся под арестом, предоставил ФБР ложную информацию. Он утверждал, что предприниматели, связанные с компанией Burisma, заплатили Байденам $5 млн в 2015-2016 годах. Как утверждал Смирнов, Хантеру платили, чтобы он из-за отца защищал компанию от юридических проблем.
По мнению прокурора, действия информатора ФБР имели политическую мотивацию, а республиканцы давили на бюро с требованием обнародовать внутренние отчеты по его заявлениям. Смирнову грозит до 25 лет заключения.
- 16 декабря 2024 года Смирнова арестовали по делу Байденов и Burisma.
- Специальный прокурор Дэвид Вайс сообщил, что этот человек придумал разговор об участии Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, в частности, о предоставлении неправомерной выгоды.