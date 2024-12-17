Прокуратура США звинуватила інформатора ФБР у брехні стосовно Байденів і Burisma
Прокуратура США звинуватила інформатора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Олександра Смирнова у наданні неправдивих свідчень і фальсифікації документів, передає Associated Press. Раніше він стверджував, що американський президент Джо Байден і його син Гантер отримували хабарі від української енергетичної компанії Burisma.
Смирнов постав перед судом у Лас-Вегасі 16 грудня, засідання пройшло у закритому режимі.
В обвинувальному висновку прокуратури зазначено, що у червні 2020 року Смирнов, який нині перебуває під арештом, надав ФБР неправдиву інформацію. Він стверджував, що підприємці, пов’язані з компанією Burisma, заплатили Байденам по $5 млн у 2015-2016 роках. Як стверджував Смирнов, Гантеру платили, щоб він через батька захищав компанію від юридичних проблем.
На думку прокурора, дії інформатора ФБР мали політичну мотивацію, а республіканці тиснули на бюро з вимогою оприлюднити внутрішні звіти з його заявами. Смирнову загрожує до 25 років ув’язнення.
- 16 грудня 2024 року Смирнова заарештували у справі Байденів і Burisma.
- Спеціальний прокурор Девід Вайс повідомив, що ця людина вигадала розмову про участь Байдена в ділових операціях його сина Гантера з українською енергетичною компанією Burisma, зокрема, про надання неправомірної вигоди.