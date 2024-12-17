Прокуратура США звинуватила інформатора ФБР у брехні стосовно Байденів і Burisma

Олександр Смирнов постав перед судом у Лас-Вегасі 16 грудня, засідання пройшло у закритому режимі. Йому загрожує до 25 років ув'язнення

Гантер Байден (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Прокуратура США звинуватила інформатора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Олександра Смирнова у наданні неправдивих свідчень і фальсифікації документів, передає Associated Press. Раніше він стверджував, що американський президент Джо Байден і його син Гантер отримували хабарі від української енергетичної компанії Burisma.

Смирнов постав перед судом у Лас-Вегасі 16 грудня, засідання пройшло у закритому режимі.

В обвинувальному висновку прокуратури зазначено, що у червні 2020 року Смирнов, який нині перебуває під арештом, надав ФБР неправдиву інформацію. Він стверджував, що підприємці, пов’язані з компанією Burisma, заплатили Байденам по $5 млн у 2015-2016 роках. Як стверджував Смирнов, Гантеру платили, щоб він через батька захищав компанію від юридичних проблем.

На думку прокурора, дії інформатора ФБР мали політичну мотивацію, а республіканці тиснули на бюро з вимогою оприлюднити внутрішні звіти з його заявами. Смирнову загрожує до 25 років ув’язнення.

ДОВІДКА Гантер Байден входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma Holding. Власником Burisma на той час був колишній міністр екології та природних ресурсів Гантер Байден входив до ради директорів української газовидобувної компанії Burisma Holding. Власником Burisma на той час був колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський . У 2014 році Генпрокуратура оголосила Злочевського підозрюваним у незаконному збагаченні. Слідство вважало, що підприємства під його контролем незаконно отримали доступ до нафтогазових родовищ у 2003-2004 роках (коли він очолював Держкомітет природних ресурсів) та у 2010-2012 роках (під час його керівництва Мінекології). У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ та САП. Навесні 2016 року під тиском Байдена Шокіна було звільнено з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видання ліцензій фірмам Злочевського.

16 грудня 2024 року Смирнова заарештували у справі Байденів і Burisma.

Спеціальний прокурор Девід Вайс повідомив, що ця людина вигадала розмову про участь Байдена в ділових операціях його сина Гантера з українською енергетичною компанією Burisma, зокрема, про надання неправомірної вигоди.