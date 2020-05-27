Прокуратура взялась за вице-адмирала РФ: склонял украинских офицеров к госизмене

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Офис генпрокурора открыл дело против вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота РФ по факту подстрекательства украинских военных к государственной измене во время оккупации Крыма Россией в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Этот факт установили в ходе расследования дела по подозрению российского военного в пособничестве агрессии РФ против Украины.

По данным следствия, вице-адмирал в марте 2014 года, находясь в Севастополе, путем угроз применения физического насилия военными РФ лично склонял украинских офицеров из числа ВМС ВСУ к государственной измене и переходу на сторону врага.

6 марта 2014 года Генпрокуратура открыла дело против командующего ЧФ РФ, вице-адмирала Александра Витко. Ему и нкриминируется подстрекательство к государственной измене, а также организация диверсии на территории Украины.