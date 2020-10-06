воленный после скандала с подчиненными прокурор Петришин получил новую должность
По данным ЦПК, в первый же день работы в Тернопольской области прокурор устроил банкет, на котором в грубой форме общался с подчиненными
Бывшего прокурора Тернопольской области Николая Петришина назначили заместителем руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Подтверждение информации ЦПК есть также на сайте военной прокуратуры.
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В организации пишут, что в первый же день работы в Тернопольской области прокурор устроил банкет, на котором якобы заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы", а если они не будут подчиняться, то грозил их "еб*** как тупых свиней".
LIGA.net обратилась с просьбой о комментарии в военную прокуратуру.
- 11 сентября Петришина назначил прокурором Тернопольской области.
- 15 сентября депутат от Слуги народа Игорь Васылив заявил, что общался с генпрокурором Ириной Венедиктовой по инциденту с банкетом. По его словам, она пообещала разобраться.
- 17 сентября этого года Петришин уволился из Тернопольской прокуратуры по собственному желанию.
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