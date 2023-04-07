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Прокурора Кравченко согласовали на должность главы Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 15:35
Прокурора Кравченко согласовали на должность главы Киевской области - Фото
Руслан Кравченко (фото — LIGA.net)

7 апреля Кабинет министров согласовал назначение Руслана Кравченко новым руководителем Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Главы ОГА назначаются указами президента.

После вторжения России в 2014 году Кравченко работал в военной прокуратуре под началом Анатолия Матиоса, которого уволили осенью 2019-го, а сам орган военной юстиции распустили. Кравченко был также прокурором по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Официальная биография Кравченко опубликована на сайте Кабмина.

24 января 2023 года президент Владимир Зеленский назначил прошлого главу Киевской ОГА Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента. Кулеба руководил Киевской ОГА с 21 мая 2022 года по 24 января 2023-го.

Євген Пилипенко
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