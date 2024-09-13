Пропагандист Киселев и прокремлевские каналы попали под санкции США

Госсекретарь США заявил, что прокремлевские медиа подрывают демократию США и не только

Дмитрий Киселев (Фото: росСМИ)

США 13 сентября ввели санкции против пропагандистской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Об этом сказано на сайте Минфина.

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Кроме того, под санкции попала гражданка Молдовы Нелли Парутенко. Она является главой автономной некоммерческой организации содействия развития международного сотрудничества "Евразия". Организация связана с российским публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк".

Также санкции наложены на международное информагентство "Россия сегодня". В него входят прокремлевские ресурсы РИА Новости, ИноСМИ, Украина.ру, ПРАЙМ, Baltnews, радио Sputnik и другие.

В Минфине отметили, что у Киселева, Парутенко, а также этих трех организаций существует риск попасть под вторичные санкции.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отметил, что США вместе с Великобританией запускают совместную дипломатическую кампанию, чтобы собрать союзников по всему миру для присоединения к санкциям.

"Мы предприняли эти шаги, основываясь на выводе, что эти пять дочерних компаний больше не являются просто пожарными шлангами российской пропаганды. Они занимаются скрытой деятельностью, нацеленной на американские выборы. Поддерживаемые Кремлем СМИ играют роль в подрыве демократии США и вмешиваются в дела суверенных стран по всему миру", — сказал он.

Госсекретарь добавил, что США уважают свободу выражения мнений, даже когда речь идет о пропаганде. Но при этом государство не будет стоять в стороне, когда RT и другие пропагандисты "ведут скрытую деятельность в поддержку российских угроз".