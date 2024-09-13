Пропагандист Кисельов та прокремлівські канали потрапили під санкції США

Держсекретар США заявив, що прокремлівські медіа підривають демократію США і не лише

Дмитро Кисельов (Фото: росЗМІ)

США 13 вересня запровадили санкції проти пропагандистської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора Дмитра Кисельова. Про це йдеться на сайті Мінфіну.

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Окрім цього, під санкції потрапила громадянка Молдови Неллі Парутенко. Вона є головою автономної некомерційної організації сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія". Організація пов'язана з російським громадським акціонерним товариством "Промсвязьбанк".

Також санкції накладено на міжнародне інформагентство "Россия сегодня". До нього входять прокремлівські ресурси РИА Новости, ИноСМИ, Украина.ру, ПРАЙМ, Baltnews, радіо Sputnik та інші.

У Мінфіні зазначили, що Кисельов, Парутенко, а також ці три організації мають ризик потрапити під вторинні санкції.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу зазначив, що США разом із Великою Британією запускають спільну дипломатичну кампанію, щоб зібрати союзників у всьому світі для приєднання до санкцій.

"Ми зробили ці кроки, ґрунтуючись на висновку, що ці п'ять дочірніх компаній більше не є просто пожежними шлангами російської пропаганди. Вони займаються прихованою діяльністю, націленою на американські вибори. ЗМІ, які підтримуються Кремлем, відіграють роль у підриві демократії США і втручаються у справи суверенних країн у всьому світі", – сказав він.

Держсекретар додав, що США поважають свободу вираження поглядів, навіть коли йдеться про пропаганду. Але водночас держава не стоятиме осторонь, коли RT та інші пропагандисти "ведуть приховану діяльність на підтримку російських загроз".