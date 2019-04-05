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05.04.2019, 07:58

Пророссийского мэра Риги отстранили от должности: назвали причину

Пророссийского мэра Риги отстранили от должности: назвали причину - Фото
Нил Ушаков (фото - LETA)

Нил Ушаков уволен с поста мэра Риги из-за нарушений, связанных с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании

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Нил Ушаков отстранен от должности мэра Риги из-за нарушений в связи с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее решение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце опубликовали на сайте издания правительства страны в ночь на пятницу, 5 апреля.

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Причиной увольнения стало нецелевое расходование средств и ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору над закупками Rigas Satiksme. В течение 30 дней Ушаков может оспорить решение министра в суде.

Ранее мэр Риги заявлял о намерении оспаривать свое отстранение, если оно произойдет.

В 2018 году в Латвии было начато расследование дела о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По этому делу были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников компании, пять членов правления подали в отставку. Со своего поста ранее также ушел вице-мэр Риги Андрис Америкс.

30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провели обыски в кабинете Ушакова, а также у него дома. После обысков он заявил, что к нему не применен никакой статус и что он не собирается уходить со своей должности. "Моя совесть чиста", - сказал мэр. Оппозиция в рижском парламенте инициировала вотум недоверия к Ушакову, но не смогла собрать необходимое количество голосов.

Издание напоминает, что Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года, кроме того является председателем правления оппозиционной социал-демократической партии Согласие, которая выступает за тесные связи с Россией.

 6 октября 2018 года на парламентских выборах в Латвии больше всех голосов вновь получила пророссийская партия Согласие.

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Теги: коррупция, Рига, Нил ушаков
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