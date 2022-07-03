Протесты в Узбекистане. Местные СМИ заявляют о силовом разгоне митингующих – фото, видео

С сегодняшнего дня, 3 июля, в Каракалпакстане (автономная республика Узбекистана) введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов, которые начались на фоне запланированной конституционной реформы, меняющей статус республики.

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Ночью в Каракалпакстане продолжались протесты, в местных пабликах в соцсетях сообщали о столкновениях силовиков и митингующих. Также местные СМИ сообщают о раненых и даже погибших, однако точное их число неизвестно, а официально власти о пострадавших не сообщали.

В сети распространяют видео с обстрелами и залитыми кровью улицами, однако подтвердить их достоверность сложно.

Как пишет Медиазона. Центральная Азия, силовики применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Как пишет Газета.uz, на период ЧП вводится комендантский час с 21:00 до 07:00, предусматривается ограничение движения транспорта, проведение личного досмотра и проверки документов, а также ограничение на въезд и выезд из Каракалпакстана. Также запрещается проведение массовых мероприятий и забастовок, продажа оружия и боеприпасов.

По данным издания, 3 июля в столице Каракалпакстана Нукусе спокойно, в городе почти нет машин. Мобильная связь работает, но доступ к интернету ограничен.

Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля из-за проекта поправок к Конституции, которыми предлагается исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

Оксана Житнюк

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