Протезы для военных. В Минсоцполитики рассказали, сколько денег выделили в 2023 году
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
В 2022 году на средства протезирования для военных государство выделило 65 млн грн, в 2023 – почти 594 млн грн. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве социальной политики.
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"В 2022 году протезами верхних и нижних конечностей обеспечены военнослужащие на сумму свыше 64,5 млн грн, в 2023 году – на сумму почти 593,5 млн грн", – говорится в сообщении.
В 2022 году украинским военным предоставили протезы, изготовленные по новейшим технологиям, которых нет в Украине, отметили в ведомстве. Кроме того, государство отремонтировало военнослужащим их протезы после окончания гарантии. Все это обошлось в 9,8 млн грн.
В 2023 году – в 13,3 млн грн.
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