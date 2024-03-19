Протезы для военных. В Минсоцполитики рассказали, сколько денег выделили в 2023 году

Минсоцполитики по запросу LIGA.net заявило, что в 2023 году государство выделило в девять раз больше средств на протезы, чем в 2022-м

Протез (Иллюстративное фото)

В 2022 году на средства протезирования для военных государство выделило 65 млн грн, в 2023 – почти 594 млн грн. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве социальной политики.

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"В 2022 году протезами верхних и нижних конечностей обеспечены военнослужащие на сумму свыше 64,5 млн грн, в 2023 году – на сумму почти 593,5 млн грн", – говорится в сообщении.

В 2022 году украинским военным предоставили протезы, изготовленные по новейшим технологиям, которых нет в Украине, отметили в ведомстве. Кроме того, государство отремонтировало военнослужащим их протезы после окончания гарантии. Все это обошлось в 9,8 млн грн.

В 2023 году – в 13,3 млн грн.

В феврале 2023 года стало известно, что украинцы создают киберпротезы и хотят раздавать их бесплатно. Откуда деньги и как это работает, разбиралась LIGA.net.

17 апреля в Украине впервые имплантировали протез пациенту прямо в кость.

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