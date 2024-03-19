Протези для військових. У Мінсоцполітики розповіли, скільки грошей виділили у 2023 році
Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
У 2022 році на засоби протезування для військових держава виділила 65 млн грн, у 2023-му – майже 594 млн грн. Про це LIGA.net повідомили у Міністерстві соціальної політики.
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"У 2022 році протезами верхніх та нижніх кінцівок забезпечено військовослужбовців на суму понад 64,5 млн грн, у 2023 році — на суму майже 593,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.
У 2022 році українським військовим надали протези, виготовлені за новітніми технологіями, яких немає в Україні, зазначили у відомстві. Крім того, держава відремонтувала військовослужбовцям їхні протези після закінчення дії гарантії. Все це обійшлося у 9,8 млн грн.
У 2023 році – у 13,3 млн грн.
- У лютому 2023 року стало відомо, що українці створюють кіберпротези і хочуть роздавати їх безоплатно. Звідки гроші та як це працює, розбиралась LIGA.net.
- 17 квітня в Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку.
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