Протези для військових. У Мінсоцполітики розповіли, скільки грошей виділили у 2023 році

Міністерство соціальної політики на запит LIGA.net заявило, що у 2023 році держава виділила у дев'ять разів більше коштів на протези, ніж у 2022-му

Протез (Ілюстративне фото: ffu.foundation)

У 2022 році на засоби протезування для військових держава виділила 65 млн грн, у 2023-му – майже 594 млн грн. Про це LIGA.net повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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"У 2022 році протезами верхніх та нижніх кінцівок забезпечено військовослужбовців на суму понад 64,5 млн грн, у 2023 році — на суму майже 593,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У 2022 році українським військовим надали протези, виготовлені за новітніми технологіями, яких немає в Україні, зазначили у відомстві. Крім того, держава відремонтувала військовослужбовцям їхні протези після закінчення дії гарантії. Все це обійшлося у 9,8 млн грн.

У 2023 році – у 13,3 млн грн.

У лютому 2023 року стало відомо, що українці створюють кіберпротези і хочуть роздавати їх безоплатно. Звідки гроші та як це працює, розбиралась LIGA.net.

17 квітня в Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку.

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