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19.06.2019, 16:17

Против Холодницкого открыли дело из-за нарушения в декларации

Против Холодницкого открыли дело из-за нарушения в декларации - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В декларациях главы САП нашли несколько нарушений

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за нарушения в электронной декларации. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Жалобу в комиссию ЦПК подал в мае этого года, а нарушение обнаружило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки деклараций за 2016 и 2017 годы.

В ЦПК уточняют, что Холодницкий внес в декларацию сумму на 25000 тыс грн меньше, чем получил от продажи имущества; указал недостоверную информацию о средствах на банковском счету и не указал, что одолжил деньги третьим лицам.

Также сообщается, что в декларации за 2017 Холодницкий допустил те же нарушения.

Проверка будет длиться два месяца и, в случае необходимости, может быть продлена еще на месяц. Согласно закону, среди видов наказания за такие нарушения – выговор, запрет повышения или увольнение.

18 июня сообщалось, что НАПК вызывает нардепа от БПП для объяснений из-за признаков конфликта интересов.

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Теги: назар холодницкий, напк, декларация
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