Против Холодницкого открыли дело из-за нарушения в декларации

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за нарушения в электронной декларации. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Жалобу в комиссию ЦПК подал в мае этого года, а нарушение обнаружило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки деклараций за 2016 и 2017 годы.

В ЦПК уточняют, что Холодницкий внес в декларацию сумму на 25000 тыс грн меньше, чем получил от продажи имущества; указал недостоверную информацию о средствах на банковском счету и не указал, что одолжил деньги третьим лицам.

Также сообщается, что в декларации за 2017 Холодницкий допустил те же нарушения.

Проверка будет длиться два месяца и, в случае необходимости, может быть продлена еще на месяц. Согласно закону, среди видов наказания за такие нарушения – выговор, запрет повышения или увольнение.

18 июня сообщалось, что НАПК вызывает нардепа от БПП для объяснений из-за признаков конфликта интересов.