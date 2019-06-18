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18.06.2019, 13:01

НАПК вызывает нардепа от БПП для объяснений

НАПК вызывает нардепа от БПП для объяснений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Агентство заподозрило Вадатурского в конфликте интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает для предоставления объяснений семь человек, среди них – один нардеп. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В случае наличия оснований, как уточняется, будут составлены протоколы об административном нарушении.

По признакам конфликта интересов вызывают нардепа от БПП Андрея Вадатурского. Его ждут 18 или 19 июня в течение дня.

Как ранее сообщалось, по признакам невыполнения требований агентства, НАПК вызывает первого заместителя Нацбанка Екатерину Рожкову. Она должна прийти в НАПК 24, 25 или 26 июня с 10:00 до 12:30.

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Теги: напк, андрей вадатурский
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