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20.03.2019, 20:18

Против Луценко открыли дело о возможном разглашении по Гандзюк

Против Луценко открыли дело о возможном разглашении по Гандзюк - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат Маси Найем все же добился открытия производства против генпрокурора

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Государственное бюро расследований открыло производство по факту возможного разглашения генпрокурором Юрием Луценко данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который является заявителем по делу.

По его словам, он направил в ГБР заявление о совершении Луценко правонарушения еще 27 декабря 2018 года. Однако бюро отказалось открывать уголовное производство, поэтому Найем обратился в суд с жалобой на бездеятельность ГБР.

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28 февраля Печерский районный суд Киева, по словам адвоката, удовлетворил его жалобу и обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство.

Несмотря на это, по состоянию на 19 марта, ГБР еще не открыло дело. Поэтому, рассказал Найем, он подал заявление о преступлении – невыполнении решения суда.

"Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - написал адвокат.

Ранее адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что разглашая информацию о расследовании, Луценко вредит следствию по делу об убийстве. 

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Теги: юрий луценко, маси найем, Екатерина Гандзюк, разглашение
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