Против нардепа Дубинского открыли уголовное производство - документ

Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил в Facebook адвокат Порошенко Игорь Головань.

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"Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления ", - написал адвокат и обнародовал фотокопию выписки из Единого реестра досудебных расследований с номером соответствующего уголовного дела.

6 марта Порошенко приходил в Госбюро расследований с требованием возбудить уголовное дело против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

По словам Порошенко, 5 марта Шевченковский райсуд обязал ГБР рассмотреть и закрыть дело против него, а также нарушить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.

В октябре прошлого года Дубинский заявлял, что после его обращения к ГБР относительно Порошенко открыли производство из-за декларирования недостоверной информации за 2018 год.

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