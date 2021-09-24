Противоречие в законе об олигархах исправят, вносить их в реестр будет СНБО – Гетманцев

Коллизию в законе №5599 об олигархах будут решать либо с помощью голосования по отдельной статье, либо с помощью внесения изменений в законе. Об этом на брифинге заявил нардеп из Слуги народа Даниил Гетманцев.

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Ранее стало известно, что в законе об олигархах учтены одновременно три поправки, которые противоречат друг другу и определяют органом, вносящим в реестр олигархов, и СНБО, и НАПК.

По словам Гетманцева, речь идет об ошибке комитета, которая будет исправлена либо с помощью 131 статьи регламента Рады, позволяющей исправлять противоречия в принятых законопроектах без необходимости заново голосовать за закон в целом, либо с помощью изменений в законе.

Гетманцев подчеркнул, что в исправленном варианте именно СНБО будет определять, кто является олигархом, поскольку это принципиальная позиция Слуги народа.

Комментируя пост спикера Рады Дмитрия Разумкова в Facebook, в котором он поблагодарил Раду и комитет за якобы поддержку его поправки, которая делает НАПК органом, вносящим олигархов в реестр, Гетманцев отметил "классное" чувство юмора спикера и предположил, что это был "утонченный троллинг".

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5599. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов.

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Денис Юдин

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