Противоречие в законе об олигархах. Стефанчук изменил стенограмму вчерашнего заседания

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук перед закрытием пленарного заседания украинского парламента "исправил неточности" в стенограмме вчерашнего заседания, на котором был принят закон об олигархах с противоречащими друг другу поправками. Трансляция заседания велась на телеканале Рада.

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"У нас есть еще несколько минут, потому я зачитаю несколько объявлений. Согласно ч. 2 ст. 55 регламента Верховной Рады, заявляю о необходимости исправления допущенных в стенограмме пленарного заседания ВР неточностей в части рассмотрения законопроекта №5599", – сказал Стефанчук.

По его словам, во время вчерашнего зачитывания поправок на отклонение в некоторых из них были пропущены тире. Речь идет о поправках 39-42, 162-166, 168-213, 213-229, 223-235 и других.

Таким образом, Рада не отменила часть лишних поправок.

При этом Стефанчук подчеркнул, что во всех случаях на голосование ставились предложения комитета, потому призвал комитет учесть изменения в стенограмму при оформлении принятого Радой закона перед передачей его на подпись главе украинского парламента.

Ранее стало известно, что в законе об олигархах ошибочно учтены одновременно три поправки, которые противоречат друг другу и определяют органом, вносящим в реестр олигархов, и СНБО, и НАПК. После этого спикер Рады Дмитрий Разумков поблагодарил Раду и комитет за якобы поддержку его поправки о НАПК. Нардеп из Слуги народа Даниил Гетманцев назвал это "утонченным троллингом".

Также Гетманцев сказал, что коллизию в законе №5599 об олигархах будут решать либо с помощью голосования по отдельной статье, либо с помощью внесения изменений в законе.

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5599. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов.

Сегодня народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что Рада обязана переголосовать законопроект №5599, так как в нем учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат одна другой.

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Оксана Житнюк

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