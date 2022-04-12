Противостояние России. США возглавили антивоенную коалицию, 50% мирового ВВП – Белый дом
Для противостояния российской агрессии Соединенные Штаты возглавили глобальную антивоенную коалицию, которая объединяет более 50% мирового ВВП. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Псаки, самое важное, что США сделали и продолжают делать для противостояния агрессии России и поддержки Украины это:
- лидерство в глобальной антивоенной коалиции;
- обеспечение Украины военной помощью и ускорение ее получения, используя ресурсы не только США, но и других стран;
- лидерство в мире по экономическим санкциям, которые оказали разрушительное воздействие на российскую экономику.
Как подчеркнула спикер Белого дома, США объединили более 50% мирового ВВП в глобальную коалицию.
"Самое важное для украинского руководства – это то, что мы ускоряем поставки оружия и предоставляем им помощь и системы безопасности, в которых они нуждаются", – сказала Псаки.
Читайте также: Все 27 стран ЕС поддержали поставки оружия Украине. Даже Венгрия
Комментарии