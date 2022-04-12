Противостояние России. США возглавили антивоенную коалицию, 50% мирового ВВП – Белый дом

Для противостояния российской агрессии Соединенные Штаты возглавили глобальную антивоенную коалицию, которая объединяет более 50% мирового ВВП. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, самое важное, что США сделали и продолжают делать для противостояния агрессии России и поддержки Украины это:

- лидерство в глобальной антивоенной коалиции;

- обеспечение Украины военной помощью и ускорение ее получения, используя ресурсы не только США, но и других стран;

- лидерство в мире по экономическим санкциям, которые оказали разрушительное воздействие на российскую экономику.

Как подчеркнула спикер Белого дома, США объединили более 50% мирового ВВП в глобальную коалицию.

"Самое важное для украинского руководства – это то, что мы ускоряем поставки оружия и предоставляем им помощь и системы безопасности, в которых они нуждаются", – сказала Псаки.

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Наталия Медведева

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