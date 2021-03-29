В КНУ объяснили, почему до сих пор не лишили Лукашенко звания почетного доктора

Процедура, по которой беларусский диктатор Александр Лукашенко может быть лишен звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отсутствует. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил избранный ректор КНУ Владимир Бугров.

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Бугров отметил, что механизм лишения таких званий должен быть, но на данный момент процедура отсутствует.

По его словам, историко-мемориальная комиссия дала заключение ученому совету университета, что подобных прецедентов не было. "На этом дискуссия приостановилась, но она не завершена", – подчеркнул Бугров. Он уверен, что это вопрос политико-правового характера, поэтому предложит ученому совету создать комиссию из юристов, историков и политологов, чтобы найти возможность для лишения Лукашенко звания почетного доктора.

Бугров подчеркнул, что как член ученого совета будет голосовать за такое решение.

Звание почетного доктора КНУ Лукашенко получил в ноябре 2009 года.

24 марта Бугров был избран ректором КНУ.

Денис Юдин

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