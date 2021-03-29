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В КНУ объяснили, почему до сих пор не лишили Лукашенко звания почетного доктора

29.03.2021, 11:47
В КНУ объяснили, почему до сих пор не лишили Лукашенко звания почетного доктора - Фото
Володимир Бугров. Фото: пресслужба КНУ

Процедура, по которой беларусский диктатор Александр Лукашенко может быть лишен звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отсутствует. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил избранный ректор КНУ Владимир Бугров.

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Бугров отметил, что механизм лишения таких званий должен быть, но на данный момент процедура отсутствует.

По его словам, историко-мемориальная комиссия дала заключение ученому совету университета, что подобных прецедентов не было. "На этом дискуссия приостановилась, но она не завершена", – подчеркнул Бугров. Он уверен, что это вопрос политико-правового характера, поэтому предложит ученому совету создать комиссию из юристов, историков и политологов, чтобы найти возможность для лишения Лукашенко звания почетного доктора.

Бугров подчеркнул, что как член ученого совета будет голосовать за такое решение.

Звание почетного доктора КНУ Лукашенко получил в ноябре 2009 года.

Денис Юдин
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почетный доктор александр лукашенко КНУ Владимир Бугров
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