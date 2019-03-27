Проукраинский кандидат снят с выборов генсека Совета Европы – СМИ

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Депутата и бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы, сообщает Европейская правда со ссылкой на свои источники.

Сняли с выборов также гречанку Дору Бакояннис.

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Комитет министров принял формальное решение и направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Данные о выборе только двух претендентов подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген: "Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса".