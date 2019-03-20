Провокация. МИД Латвии свернул выставку пропагандистов РФ о Крыме

Фото: EPA

Министерство иностранных дел Латвии закрыло в городе Даугавпилс провокационную выставку "Крымская весна: 5 лет в родной гавани", посвященную незаконной аннексии Россией украинского Крыма, которая была открыта по инициативе Генконсульства РФ. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

Выставка была открыта 15 марта в помещении Русского общества в Даугавпилсе.

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После переговоров с российским посольством выставку свернули. Закрытие подтвердили в Русском обществе. Там заявили, что ее могут перенести в другое место.

"Позиция министерства иностранных дел относительно нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума (в Крыму - ред.). В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия", - заявил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш отметил, что не знал о проведении такой выставки.

Как пишет издание, в Даугавпилсе посчитали это провокацией с целью "подрыва единой позиции стран ЕС" по агрессии РФ и санкциям против Москвы. Место, по мнению местного общественного деятеля Андрейса Файбушевичса, выбрано неслучайно - Даугавпилс с Резекне считаются наиболее уязвимыми точками Латвии в сценарии гибридной войны РФ. Он отметил, что это "меры по подготовке почвы", наряду с финансированием празднования 9 мая.

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18 марта исполнилось 5 лет с момента аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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