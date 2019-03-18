"Крым вместо пенсий". В РФ прошли пикеты против аннексии - фото

Фото: Лидия Шульгина/Facebook

В двух крупных городах России местные жители вышли на одиночные пикеты против аннексии РФ украинского Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Протестные акции состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

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Участники вышли на улицы с плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий", "Крым - это Украина", "Отдай сворованное".

Московский активист, который держал в руках плакат с текстом "Крым – это Украина", рассказал, что что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но никого не задержали.

Фото: Лидия Шульгина/Facebook

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18 марта исполнится 5 лет с момента аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя. Как пишут московские СМИ, глава РФ Владимир Путин намерен поехать на оккупированный полуостров.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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