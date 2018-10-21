Билборды о "закарпатских сепаратистах": открыто уголовное дело

Фото: Twitter

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Уголовное производство начато по статье за умышленное разжигание межнациональной вражды

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Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство в связи с размещением билбордов о "сепаратистах", которые появились в ночь с 19 на 20 октября сразу в нескольких районах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, дело открыто по статье за умышленное разжигание национальной вражды (ч.1 ст.161 УК Украины).

В данный момент прокуратура устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

Сегодня, 21 октября сообщалось, что на Закарпатье появились билборды с фото главы Партии венгерцев Украины Василием Брензовичем, первого замглавы Закарпатской ОГА Иозифа Борто, президента Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци ІІ Илдико Орос. Под фото на билборде надпись: "Остановим сепаратистов".

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал это "ожидаемой провокацией".

"…таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - написал он в своем Twitter.

В сентябре этого года на Закарпатье разгорелся скандал после опубликации видео с незаконной выдачей там венгерских паспортов. 4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово.

15 октября Климкин сообщил, что они с венгерским коллегой Петером Сийярто договорились о "комплексных консульских консультациях".