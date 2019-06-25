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25.06.2019, 21:40

Провокация во время речи Порошенко - бросили дымовые шашки: видео

Провокация во время речи Порошенко - бросили дымовые шашки: видео - Фото
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

В Стрые неизвестные попытались сорвать встречу лидера Европейской солидарности с избирателями

Сегодня, 25 июня, в городе Стрый Львовской области во время выступления пятого президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко провокаторы бросили дымовые шашки. Об этом сообщил экс-пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить украинскую церковь", - написал Цеголко.

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Сегодня Порошенко заявил, что считает возвращение делегации РФ в ПАСЕ первым ее выигрышем, но не допускает сдачу действующим президентом Владимиром Зеленским интересов Украины во время визитов в Германию и Францию.

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Теги: Стрый, Петр Порошенко, выборы, провокация, европейская солидарность
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