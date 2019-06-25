Порошенко: Не допускаю, что Зеленский мог сдать позиции Украины

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что считает возвращение делегации РФ в ПАСЕ первым ее выигрышем, но не допускает сдачу действующим президентом Владимиром Зеленским интересов Украины во время визитов в Германию и Францию. Об этом Порошенко сказал в комментарии НВ.

"Это поражение Украины, Европы и всего мира и, к сожалению, первый выигрыш битвы, но не победа, Российской Федерации", - сказал он.

"Я не буду комментировать, о чем говорил Зеленский в Берлине и Париже. Я не допускаю, что он мог сдать позицию, что его там предупредили (о возврате РФ в ПАСЕ, - ред.), я не допускаю этого, потому что это абсолютно... я отказываюсь верить в то, что это возможно. Но то, что этот вопрос не был поднят, я допускаю. Это, к сожалению, недоработка всей его команды", — заявил политик.

Порошенко предложил Зеленскому обратиться к странам-членам G20 и призвать к скоординированной позиции в отношении РФ.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств.

Среди стран, поддержавших это решение, - Франция, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария.