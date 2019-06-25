РФ в ПАСЕ. Зеленский сожалеет - Меркель и Макрон его не услышали

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ без выполнения ряда условий вернуть в зал российскую делегацию. Об этом он написал у себя в Facebook.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - посетовал он.

По его словам, главным аргументом в пользу возвращения прав делегации РФ "стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей".

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"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею <...> будут отстаивать и требовать другого возвращения: пленных украинских моряков", - пишет Зеленский.

Президент напомнил, что сегодня истекает срок, в который Москва должна выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву об освобождении пленных моряков ВМС Украины и их кораблей. "С нетерпением ждем, как задекларированные тезисы о верховенстве права будут воплощены в реальной жизни", - резюмировал он.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

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