Прямых данных об участии армии Беларуси в боевых действиях в Украине пока нет – Арестович

Официальной информации о том, что армия Беларуси участвует в боевых действиях в Украине, пока нет. Отдельные сигналы проверяются. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, Россия предпринимает попытки привлечь беларускую армию: "Но пока официальных данных нет о том, что беларуская армия участвует в боевых действиях. Есть отдельные сигналы, которые сейчас проверяются".

Уровень этих сигналов недостаточен для того, чтобы говорить, что беларусы уже участвуют в боях против Вооруженных сил Украины, добавил Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь оказывает помощь в размещении оружия российских оккупантов на своей территории, но может принять участие и в военных действиях на территории Украины. Беларуские войска приведены в боевую готовность и находятся рядом с границей Украины. За последние сутки зафиксировано больше авиации.

С 24 февраля с территории Беларуси летят ракеты в Украину – они наносят смертельные удары как по военным, так и по гражданским объектам.

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Валерия Кондратова

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