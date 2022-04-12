UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как Кремль планировал создать "республики" в западных областях Украины: допрос агента РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 14:13
Как Кремль планировал создать
Фото: скриншот видео СБУ

Один из участников группировки по созданию "псевдореспублик" в западных областях Украины назвал схему, которую хотел внедрить Кремль на территориях областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации СБУ, участники группировки начала работу по свержению конституционного строя еще летом 2021 года.

На одного из задержанных участников группировки вышел отставной сотрудник российской разведки, оказавшийся организатором "схемы".

Предполагалось создание народного собрания, в которое должны были войти представители из сел, городов, районных и областных и республиканских советов.

На республиканском собрании планировалось принять ряд документов с обращением к действующей власти.

Если бы действующая власть сама не ушла в отставку, группа перешла бы к силовому сценарию.

Для захвата власти группировки должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием для захвата админзданий.

Воплощение плана должно было совпасть по времени с российским полномасштабным вторжением в Украину.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц группировки в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Читайте также: Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план

 

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война кремль госпереворот западная украина видео сбу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 