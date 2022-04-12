Как Кремль планировал создать "республики" в западных областях Украины: допрос агента РФ

Один из участников группировки по созданию "псевдореспублик" в западных областях Украины назвал схему, которую хотел внедрить Кремль на территориях областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации СБУ, участники группировки начала работу по свержению конституционного строя еще летом 2021 года.

На одного из задержанных участников группировки вышел отставной сотрудник российской разведки, оказавшийся организатором "схемы".

Предполагалось создание народного собрания, в которое должны были войти представители из сел, городов, районных и областных и республиканских советов.

На республиканском собрании планировалось принять ряд документов с обращением к действующей власти.

Если бы действующая власть сама не ушла в отставку, группа перешла бы к силовому сценарию.

Для захвата власти группировки должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием для захвата админзданий.

Воплощение плана должно было совпасть по времени с российским полномасштабным вторжением в Украину.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц группировки в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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Наталия Фреик

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