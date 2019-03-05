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05.03.2019, 18:11

ПЦУ обратилась к украинцам по поводу выборов: Помните об агрессии

ПЦУ обратилась к украинцам по поводу выборов: Помните об агрессии - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В церкви говорят, что "следует особенно учитывать, что президент является верховным главнокомандующим"

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Синод Православной церкви Украины в своем обращении к украинцам призвал их не продавать свой голос на выборах президента и помнить, что "от нашего выбора зависит приближения победы над агрессором". Обращение синода опубликовано на сайте ПЦУ.

Синод призвал украинцев ознакомиться с программами кандидатов и сделать ответственный, осознанный выбор.

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В ПЦУ напомнили, что Украина уже более пяти лет вынуждена обороняться от агрессии РФ.

"Поэтому в условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что президент является верховным главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит приближения победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывают часть политиков, а настоящего справедливого мира", - говорится в обращении.

В церкви отдельно обратили внимание на то, что обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний "является проявлением лжи, которая является нарушением заповедей Божиих".

Кроме того в ПЦУ призвали украинцев не продавать свой голос.

"Наша общая задача - сохранить государственность, независимость и единство Украины", - сказано в обращении.

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Теги: выборы, президент, синод, епифаний, пцу
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