Пункт пропуска Станица Луганская будет работать в день выборов

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Единственный пешеходный пункт пропуска в области Станица Луганская будет работать в день выборов 31 марта в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

"Единственный в области КПВВ осуществляет пропуск граждан согласно штатному расписанию. Сейчас противоположной стороной распространяются слухи о вероятном закрытии контрольного пункта выезда-выезда 31 марта во время выборов президента Украины. Подчеркиваю, что слухи не соответствуют действительности. Это очередная провокация боевиков, вызвала значительные очереди в местных учреждениях и Ощадбанке", - подчеркнул замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко.

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Он отметил, что за сутки по состоянию на 19 марта линию разграничения пересекли более 10000 человек.

С 1 марта 2019 все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции объединенных сил перешли на весенний график работы с 07:00 до 18:30.

17 марта 2019 года сообщалось, что боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года.