Пусть закончится война и гордая и прекрасная Украина снова расцветет – королева Дании

Ее Величество королева Дании Магрете II в новогоднем обращении к нации первые поздравления адресовала "украинцам в Дании и всему украинскому народу".

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"Пусть закончится эта ужасная война и пусть ваша гордая и прекрасная страна снова расцветет", – сказала королева.

Магрете II заявила, что ее огорчают страдания украинского народа, который "героически борется за свою свободу" и "это производит большое впечатление на всех нас".

Она напомнила, что "многие украинцы прибыли в Данию после начала войны, и датчане оказали им теплый прием. Многие открыли свой дом, работу, футбольный клуб – и свои сердца".

"Когда мы помогаем друг другу, мы несем свет во тьму. Это меньшее, что мы можем сделать", – сказала Ее Величество.

2 октября 2022 года сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины.

Сергій Бережний

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