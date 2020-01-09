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Путин ездил в оккупированный Крым смотреть запуск крылатых ракет

Путин ездил в оккупированный Крым смотреть запуск крылатых ракет - Фото
Владимир Путин наблюдает пуски ракет у оккупированного Крыма (Фото: EPA)
09.01.2020, 23:59

Министерство иностранных дел выразило протест

Сегодня, 9 января президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет. Об этом сообщили российские информагентства.

Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет Калибр, потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет Кинжал.

Министерство иностранных дел в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым передало российской стороне ноту протеста. 

"Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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