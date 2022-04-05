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Путин хочет присоединить к России Донбасс, Херсонскую область и Южную Осетию – Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 02:25
Путин хочет присоединить к России Донбасс, Херсонскую область и Южную Осетию – Саакашвили - Фото
Михеил Саакашвили (Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

Российский диктатор Владимир Путин хочет присоединить к РФ Донбасс, Херсонскую область и Южную Осетию. Об этом написал третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили в колонке для УП.

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Саакашвили обратил внимание на аспект ситуации в Грузии, который может помочь составить более полную картину планов Путина по Украине. 

"Дело в том, что сразу после поражения под Киевом рашистских войск, самопровозглашенный президент так называемой Южной Осетии объявил, что в мае-июне Южная Осетия объявит референдум о присоединении к России. Это совпало с заявлениями его коллег из ОРДЛО. Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина", – написал третий президент Грузии. 

По мнению Саакашвили, российский диктатор до мая-июня собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии.

"Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму", – написал Саакашвили. 

По его мнению, если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся.

"Он не будет объявлять аннексию, пока не будет полностью контролировать всю территорию трех украинских областей, поэтому каждое отвоеванное село на Херсонщине и сохранение контроля ВСУ над населенными пунктами Донбасса должны стать непреодолимой преградой для осуществления планов главного врага человечества", – заявил Саакашвили.

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Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили война Донбасс Крым Херсонская область южная осетия Грузия
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