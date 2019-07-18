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18.07.2019, 17:03

Путин и Макрон готовы активизировать нормандский формат

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Президенты Франции и России обсудили по телефону урегулирование конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным решение конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба Кремля и отмечает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках нормандского формата", - говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что в Украине и России по-разному видят формулу обмена украинских пленных в формате "всех на всех". "Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех" и говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

До этого представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный призвал быть реалистами и не анонсировать каждый день освобождение пленных.

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Теги: эмманюэль макрон, владимир путин, война, Донбасс
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