В Кремле высказались об обмене пленных и вспомнили о Вышинском

Дмитрий Песков (фото - EPA)

В Кремле заявили, что в Украине и России по-разному видят формулу обмена украинских пленных в формате "всех на всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех" и говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной", - сказал Песков.

Он также сказал, что отличие в понимании "всех" заключается в том, кого именно хочет менять одна и вторая сторона. "В людях, кого считают всеми - в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот", - сказал он.

На уточняющий вопрос, входит ли в этот список, например, незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, Песков сказал, что не хотел бы говорить о персоналиях.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ заявил, что первым шагом для нормализации отношений Украины и России, Кремль считает освобождение обвиняемого в государственной измене бывшего главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Ранее сегодня представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный призвал быть реалистами и не анонсировать каждый день освобождение пленных.